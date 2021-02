ÖSV-Adler gehen auf der WM-Normalschanze leer aus

"Sie können um den Sieg mitspringen", hatte Andreas Widhölzl vor dem Bewerb auf der Normalschanze gemeint. Mit dem Brustton der Überzeugung. Aber was hätte der österreichische Chefcoach sonst auch sagen sollen? In seiner Funktion muss er Zuversicht versprühen, auch wenn der bisherige Saisonverlauf mit nur drei Podestplätzen in Einzelbewerben nur wenig Anlass zur Hoffnung auf eine österreichische Medaille gab.

Die Punktlandung bei der WM blieb zumindest im ersten Wettkampf aus: Auf der kleinen Schattenbergschanze gelang keinem Österreicher der ersehnte Sprung ins Rampenlicht. Vielmehr spiegelte der Auftaktbewerb mit den Rängen 7 (Michael Hayböck), 10 (Stefan Kraft), 12 (Philipp Aschenwald) und 19 (Daniel Huber) die Leistungen dieses durchwachsenen Winters wider, in dem die Österreicher dann doch eher Mittelmaß als Weltklasse sind. "Ich bin nicht unzufrieden, weil es für mich der beste Wettkampf seit langer Zeit war", sagte Michael Hayböck.