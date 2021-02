Blech statt Gold: ÖSV-Jungstar Kramer verpasst WM-Medaille

Drei Weltcupsiege hat Marita Kramer in diesem Winter bereits eingesprungen, bei der Nordischen WM in Oberstdorf hatte die 19-Jährige aber den mit Abstand wichtigsten vor Augen. Die Salzburgerin ging als Halbzeit-Führende in den zweiten Durchgang, ehe sie sprang wurde allerdings ohne wirklich ersichtlichen Grund der Anlauf verkürzt.

Kramer kam somit bloß auf 98 Meter und musste sich mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Der Sieg und damit Gold ging hingegen an die Slowenin Ema Klinec, die sich vor Maren Lundby (NOR) und Sara Tanakashi (JPN) durchsetzte.