Eva Pinkelnig, die fliegende Frohnatur

Es ist schon erstaunlich, welchen Karrieresprung Eva Pinkelnig hingelegt hat. Die Dame mit dem Dauerlächeln, die jetzt in Falun zu den Medaillenanwärterinnen zählt, hat das Skispringen erst vor zwei Jahren erlernt. Noch bis vor wenigen Wochen arbeitete die diplomierte Erzieherin in einem Kinderhort.

Als der KURIER vor dieser Saison die Quereinsteigerin vorstellte, da war sie nicht einmal den Schanzen-Insidern ein Begriff. Wo sie doch sogar beim Skiverband mit dem Namen Pinkelnig nichts anfangen konnten: In der dreihundertseitigen Kaderbroschüre des ÖSV scheint die Vorarlbergerin jedenfalls nicht auf. Nicht von ungefähr hatte die aktuelle Weltcupführende Daniela Iraschko-Stolz ihrer neuen Kollegin den Kosenamen UFO verpasst.

Heute ist aus dem unbekannten Flugobjekt längst ein unwiderstehliches Flugobjekt geworden. Pinkelnig, die Frohnatur aus Vorarlberg, der Neo-Cheftrainer Andreas Felder auf die Sprünge geholfen hat, hat sich nicht nur mit ihrer guten Laune und der sympathischen Art im Adlerinnenhorst einen Namen gemacht – die Senkrechtstarterin ist gleich mitten in die Weltspitze geflogen. Als Sechste des Gesamtweltcups feiert die 26-Jährige am Freitag ihr Debüt bei einer Weltmeisterschaft. "Alles ist so aufgegangen, wie ich es mir erträumt habe."