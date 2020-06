Schlierenzauer und der Reiz der Krise

Wie sehr nervt es Sie, dass Sie im Moment hinterher springen? Sie sind ja anderes gewöhnt.

Im Fernsehen läuft im Moment gerade die Werbung einer deutschen Automarke, in der ein Satz vorkommt, der mir sehr gut gefällt. Nämlich: ’Es ist kein Berg, es ist das nächste Level.’ Genauso sehe ich es. Diese Erfahrungen, die ich jetzt mache, diese Dinge, die ich erlebe, die bringen mich weiter. Ich weiß ganz genau: Wenn ich diese Nuss knacke, dann kann ich über Jahre wieder sehr, sehr gut sein.

Sie haben sich mit dieser Situation also angefreundet?

Das ist eine riesige Herausforderung.Und vielleicht hat das in meinem Fall auch so sein müssen, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr skispringen. Ich sage: Rückschläge gehören zu einer großen Karriere dazu. Ein Sebastian Vettel hat sich im letzten Jahr auch die Zähne ausgebissen, da wird jetzt auch keiner sagen, dass der das Autofahren verlernt hätte. Ich finde diese Phase meiner Karriere gerade sehr spannend.