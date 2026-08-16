Podestplätze beim Heimbewerb: Zwei ÖSV-Kombinierer zeigen auf

Der Sommer-Grand-Prix ist für die Nordischen Kombinierer der erste echte Formcheck auf internationalem Niveau und gibt Aufschluss über die bisherige Sommervorbereitung: Haben die Trainingsinhalte gestimmt? Sind die Athleten auf einem guten Weg?

Nach den ersten beiden Bewerben in Bischofshofen kann konstatiert werden: Die ÖSV-Kombinierer sind auf Kurs.