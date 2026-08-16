Podestplätze beim Heimbewerb: Zwei ÖSV-Kombinierer zeigen auf
Der Sommer-Grand-Prix ist für die Nordischen Kombinierer der erste echte Formcheck auf internationalem Niveau und gibt Aufschluss über die bisherige Sommervorbereitung: Haben die Trainingsinhalte gestimmt? Sind die Athleten auf einem guten Weg?
Nach den ersten beiden Bewerben in Bischofshofen kann konstatiert werden: Die ÖSV-Kombinierer sind auf Kurs.
So gelang Katharina Gruber in beiden Wettkämpfen der Sprung aufs Stockerl. Die Oberösterreicherin, die im vergangenen Winter als erste heimische Kombiniererin im Weltcup gewinnen konnte, landete an beiden Tagen an der dritten Stelle.
Grubers rot-weiß-rotes Pendant bei den Männern war Stefan Rettenegger. Auch der Salzburger, der nach der Verletzung von Johannes Lamparter im ÖSV-Team zur Nummer 1 aufgestiegen ist, wurde zwei Mal Dritter.
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