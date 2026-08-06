Knöchelbruch: ÖSV-Kombinierer Lamparter fällt für unbestimmte Zeit aus

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet: Johannes Lamparter hat am Mittwoch von seinem Trainingssturz auf der Schanze in Courchevel keinen Kreuzbandriss davongetragen. Dennoch wird der Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination im kommenden Winter für längere Zeit ausfallen.

Lamparter unterzog sich am Donnerstag im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck genauen Untersuchungen. Dabei wurde im rechten Knöchel einen Riss des Syndesmosebands und ein Bruch sowie im rechten Knie eine Innenbandzerrung diagnostiziert.

Bereits am Freitag wird der 24-Jährige operiert. Wie lange Lamparter in der WM-Saison ausfallen wird, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Der Tiroler war am Mittwoch nach der Landung unglücklich zu Sturz gekommen.