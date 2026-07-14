24 Stunden im Sattel: Die ÖSV-Kombinierer auf Abwegen

Österreichs Nordische Kombinierer gehen in der Sommervorbereitung gerne eigene Wege. Nicht selten satteln sie dabei um und strampeln sich auf dem Rennrad oder dem Mountainbike ab.

Vor einigen Jahren radelte das ÖSV-Nationalteam nach Frankreich, um den Mont Blanc zu besteigen, Johannes Lamparter wiederum nahm am Ötztaler Radmarathon teil, einem Extremrennen, bei dem 227 Kilometer und 5.500 Höhenmeter bewältigt werden müssen.