Mario Stecher bangt um Karriere

Neun!" Die Antwort kommt schnell, aber sie kommt Mario Stecher deshalb noch lange nicht leicht über die Lippen. "Leider stehen wir jetzt schon bei neun Knieoperationen."

Neun Operationen – eigentlich ein kleines medizinisches Wunder, dass jemand mit einer so langen Krankengeschichte überhaupt eine so beeindruckende Erfolgsstory schreiben konnte: Mario Stecher, Österreichs Mister Nordische Kombination, ist Olympiasieger und Weltmeister und auch in seiner 21. (!) Weltcupsaison hatte er einen Stammplatz in der Weltspitze: Sieg im Teamsprint in Kuusamo an der Seite seines Kollegen Bernhard Gruber, Platz drei beim Heimweltcup in Ramsau – der 35-Jährige erlebte in diesem Winter seinen x-ten Frühling. Und dann folgte der Absturz von Wolke sieben. "Es nervt, dass es mich immer dann erwischt, wenn ich gerade richtig gut drauf bin."