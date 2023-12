Nordische Kombination: Lamparter mit zweitem Sieg in Ramsau

Johannes Lamparter hat beim Heim-Weltcup der Nordischen Kombination in Ramsau am Dachstein einen Doppelsieg gefeiert. Nach dem Massenstart am Freitag gewann der Tiroler am Samstag auch den Kompakt-Bewerb. Lamparter siegte nach 7,5 km 1,6 Sekunden vor dem Norweger Jarl Magnus Riiber und 1,9 Sekunden vor seinem Landsmann Stefan Rettenegger. Bei den Frauen überraschte die Steirerin Lisa Hirner mit Rang drei.

Sehr gute Teamleistung

Lamparter war als Vierter nach dem Springen in die Loipe gegangen und schloss nach rund vier Kilometer zu Riiber und Stefan Rettenegger auf. Im Finish hatte der 22-Jährige die größten Reserven und setzte sich gegen Rekord-Weltcupsieger Riiber durch. Hinter dem Gesamt-Weltcuspieger und Stefan Rettenegger sorgten Thomas Rettenegger mit Platz sechs, Lukas Greiderer und Martin Fritz mit den Rängen zehn und elf für ein mannschaftlich starkes Ergebnis.