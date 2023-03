Nordische Kombination: Lamparter blieb in Oslo auf Kurs

Der Vierfach-Weltmeister von Planica, Jarl Magnus Riiber, hat auch den zweiten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Oslo gewonnen. Der Norweger feierte nach 22:45,7 Minuten seinen insgesamt 55. Weltcup-Sieg vor den zwei Deutschen Vinzenz Geiger (+1:32,7) und Julian Schmid (+1:37,5). Bester Österreicher wurde Weltcup-Leader Johannes Lamparter als Sechster, nur 0,3 Sekunden vor Franz-Josef Rehrl. Martin Fritz sorgte mit Rang neun für einen weiteren ÖSV-Top-Ten-Platz.

Für Lamparter waren es am Sonntag im Kampf um die große Kristallkugel wichtige Punkte. "Es hat sich nicht so schlecht angefühlt, aber der Abstand nach vorne war ein bisserl zu groß", bezog sich der Tiroler auf Rang zehn nach dem Springen und einen Rückstand von 2:03 Minuten auf Sprungsieger Riiber. "Ich nehme trotzdem ein paar Punkte mit und ich freue mich auf das letzte Wochenende in Lathi. Ich habe das Ziel, dass ich es dort fertigmache", wollte er im ORF-Interview das Wort Gesamtsieg nicht in den Mund nehmen.