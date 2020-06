Eric Frenzel ist nicht zu stoppen

Die beiden haben ihr WM-Ticket genauso schon in der Tasche wie der dreifache Juniorenweltmeister Philipp Orter, der die Wettkämpfe in Japan auslässt um sich in Ruhe auf den Saisonhöhepunkt vorzubereiten. Doch um die verbleibenden drei Startplätze in Falun ist ein heißer Kampf entbrannt. Routinier Willi Denifl (14.) schafft es inzwischen konstant in die Top 15 und ist dank seiner Erfahrung ein Kandidat für das WM-Aufgebot, auch der Auftritt von Christoph Bieler bei seinem Comeback nach einmonatiger Verletzungspause (fünf Rippenbrüche) gibt Anlass zur Hoffnung. Der Tiroler war nach dem Springen noch Zweiter, fiel dann aber in der Loipe wegen seiner fehlenden Wettkampfpraxis noch auf Rang 19 zurück,

Für einen anderen rotweißroten Routinier und Fixstarter bei Großereignissen sieht es hingegen schlecht aus. Mario Stecher, immerhin Doppelweltmeister und Doppelolympiasieger, konnte sich auch in Sapporo nicht für einen WM-Einsatz empfehlen. Der 37-Jährige hatte nach dem Springen als 21. eigentlich eine gute Ausgangsposition, büßte allerdings in seiner Domäne, dem Langlauf, erstaunlich viele Plätze ein und landete als 32. nicht einmal in den Punkterängen. In dieser Verfassung wird Stecher die WM wohl nur als Zuseher verfolgen.