Nödl: "Ich wollte es unbedingt noch einmal wissen"

Klagenfurt

Salzburg

Mit den Wienern will er es allen zeigen. Nach seinem Kreuzbandriss vor zwei Jahren hat er in derNHL keine Chance mehr bekommen und war selbst letzte Saison inundnicht fit: "Ich habe mich nie wohl gefühlt. Es war als ob jemand anderer in meinem Trikot gespielt hätte. Erst seit Mitte Juli bin ich wirklich schmerzfrei. Das Knie hat beim Stiegensteigen immer weh getan. Meine beiden Oberschenkel waren total unterschiedlich."

Fitgehalten hat sich Nödl in seiner zweiten Heimat in Minnesota im Fitness-Studio, dann auf dem Eis mit NHL-Spielern. "Aber als die immer mehr in die Vorbereitungscamps gingen, war es schwer, Eiszeit zu bekommen."

Die Karriere in der NHL ist vorerst abgehakt. Im Sommer hatte er mit meherern Teams Kontakt und hätte gerne in einem Trainingscamp noch eine Chance bekommen. "Es ging bei allen aber immer nur um mein Knie. Schade, ich wollte es unbedingt noch einmal wissen." Doch Nödl ist deshalb nicht deprimiert: "Es gibt Schlimmeres, als eine Karriere in Europa."