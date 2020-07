Nödl: Eishockey-Wirbelwind aus Carolina

Mit einem Elektrolytgetränk in der Hand und einem T-Shirt der Carolina Hurricanes gekleidet stand Andreas Nödl in den Katakomben der Grazer Eishalle, schnappte nach Luft und suchte beim Interview nach deutschen Wörtern. Der 25-jährige Wiener, der seit neun Jahren in Nordamerika Eishockey spielt und es bis in die National Hockey League geschafft hat, kann seinen amerikanischen Akzent nicht mehr leugnen.

Größere Probleme als beim Reden hatte der Stürmer auf dem Eis – trotz des sensationellen 4:2-Erfolges der Innsbrucker in Graz. "Es war zach im ersten Drittel", sagte Nödl nachdem er in Nordamerika in den letzten sechs Monaten keine Partie absolviert hatte und deshalb noch keinen Rhythmus hat. "Obwohl ich den ganzen Tag schlafe, habe ich immer noch einen Jetlag", sagte Nödl, der erst am Donnerstag nach Innsbruck kam. "Ich freue mich auf die nächsten Tage und das Training. Am Freitag gegen Villach werde ich hundert Prozent attackieren können."