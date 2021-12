Nicole Schmidhofer legt eine Pause zum Trainieren ein

Platz 15 im Super-G von Lake Louise „war grandios, aber in St. Moritz habe ich dann gesehen, dass mir bei Geländeübergängen und leichten Kompressionen noch die letzte Überzeugung fehlt“, sagte Nicole Schmidhofer am Mittwochabend. Statt nach Val d’Isère reiste die Steirerin nach Tarvisio, wo sie nun drei Tage mit den französischen Europacup-Männern trainiert. „Mein Bauchweh ist dadurch auch wieder besser geworden“, gesteht Schmidhofer, die ja nach ihrem kapitalen Sturz in der französischen Skistation nicht nur um ihre Karriere, sondern auch um die schiere Existenz ihres linken Beines kämpfte.

Diesen Kampf hat sie gewonnen, im aktuellen ist der Gegner unbekannt. „Ich fahre derzeit Kante auf Kante, in St. Moritz war ich die ersten 17 Tore zu früh dran, dafür waren die letzten acht dann super – aber da war ich auch schon wieder im Ziel.“