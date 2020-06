Wiens neuer Kanadier ist heiß auf das Eis

Mit ernster Miene saß Nicolas Deschamps am Sonntag beim 1:0-Erfolg der Capitals auf der Tribüne. Der neue kanadische Stürmer der Capitals kann es kaum erwarten, endlich für die Wiener zu spielen. Weil das AMS vergangene Woche die Arbeitsgenehmigung nicht erteilen konnte, war der 24-Jährige über Weihnachten arbeitslos.

Am Dienstag in Klagenfurt ist es so weit. Am späten Montag Nachmittag wurde die Arbeitsgenehmigung erteilt. Trainer Tom Pokel erwartet sich viel vom vielseitigen Stürmer: "Im ersten Training war er bärenstark. Er macht überraschende Dinge und ist sehr kreativ vor dem Tor." Weil mit Adam Naglich (Bandscheibenvorfall) ein Wiener Spielmacher noch einen Monat ausfällt, soll Deschamps auf der Center-Position zum Einsatz kommen. "Ich hab zwar als Profi immer Flügelstürmer gespielt. Im Nachwuchs war ich meistens Center. Ich kann beides", sagt Deschamps, der vergangene Saison drei Spiele für die Washington Capitals in der NHL absolvierte.

Die Karriere in Nordamerika ist bereits mit 24 Jahren auf Eis gelegt. "Ich wollte etwas Neues ausprobieren." Bereut hat er es nicht. Obwohl sein erstes Gastspiel bei Kärpät Oulu nicht erfolgreich war. "Dann bekam ich einen Vertrag bei Straubin. Ich habe gut gespielt. Weil sie keine Chance mehr auf das Play-off haben, bekam ich für die Capitals die Freigabe." Mit Deschamps erhofft sich Tom Pokel eine Entspannung der Personalsituation. Auch Jamie Fraser wird wieder dabei sein. Der Verteidiger weilte am Sonntag bei seiner Frau im Krankenhaus und jubelte über die Geburt von Jackson James.

Nach drei Siegen in Folge herrscht in Wien wieder gute Stimmung. Der KAC hingegen erlitt am Sonntag (2:4 in Znaim) einen Rückschlag im Kampf um die Top-6. Allerdings gewann der KAC die letzten beiden Duelle mit den Wienern.