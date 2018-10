NHL: Vanek trifft, Detroit verliert erneut

Der miserable Saisonstart von Detroit in der NHL hat sich auch gegen die Montreal Canadiens fortgesetzt. Die Red Wings bezogen am Montag auswärts eine 3:7-Pleite, Thomas Vanek trug sich bei der sechsten Niederlage in Serie immerhin erstmals in die Torschützenliste ein. Der steirische Routinier traf im Schlussdrittel (51.) in Überzahl zum zwischenzeitlichen 3:6.

"Wenn es in die falsche Richtung zu laufen beginnt, neigen wir dazu, mit dem Spielen aufzuhören und nur auf die Offensive zu hoffen. Das muss jetzt aufhören", ärgerte sich Detroit-Trainer Jeff Blashill. Sein Team sitzt mit zwei Punkten und dem schlechtesten Torverhältnis (14:30) der Liga im Tabellenkeller fest. Nur die Florida Panthers haben mit einem Zähler eine noch lausigere Bilanz.

Vanek sorgte mit dem Tor gegen seinen Ex-Klub auch für den insgesamt ersten Treffer des österreichischen NHL-Trios in der neuen Saison. Michael Raffl hat für die Philadelphia Flyers bisher zwei Assistpunkte verbucht, Michel Grabner für die Arizona Coyotes einen.

Ergebnisse vom Montag:

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 7:3

Nashville Predators - Minnesota Wild 4:2

Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 4:1

Ottawa Senators - Dallas Stars 4:1