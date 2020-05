NHL-Start mit drei Österreichern

Österreichs Eishockey ist wieder mit drei Spielern in der besten Liga der Welt vertreten. Neben Stürmerstar Thomas Vanek und Islanders-Goalgetter Michael Grabner erkämpfte am Donnerstag auch der Wiener Andreas Nödl einen Platz im Kader der Philadelphia Flyers.



Der 24-Jährige war beim Auftakt gegen Stanley-Cup-Sieger Boston einer von 13 Stürmern. Bei Nödl stand bis zuletzt ein Wechsel zu einem anderen Team oder eine Versetzung ins Farmteam im Raum. Doch Trainer Peter Laviolette schob drei andere Spieler ab und setzt auf die Verlässlichkeit von Nödl. Die Medien erwarten sich vom Stürmer in Zukunft aber auch ein paar Offensiv-Aktionen mehr und setzen den Wiener schon unter Druck.



Wie eine Rakete startete der 24-jährige Villacher Michael Grabner letzte Saison durch: In seiner ersten kompletten Spielzeit kam der Stürmer auf 34 Tore für die New York Islanders. "Ich hoffe, dass es heuer wieder 30 werden", sagt er. Wichtiger als diese Zahl wird für die Islanders das Erreichen der Play-offs sein.

Seit Jahren grast der vierfache Stanley-Cup-Sieger die unteren Tabellenregionen ab und kam seit 1993 nur einmal ins Play-off. Grabner wird erstmals in seiner NHL-Karriere auch Druck bekommen, unterschrieb er doch im Sommer einen Fünfjahresvertrag, der ihm 15 Millionen Dollar einbringen wird. Zum Auftakt empfangen die Islanders am Samstag Florida.



Für Thomas Vanek geht es bereits am Freitag in Helsinki gegen Anaheim los. Die Sabres haben dank des neuen Besitzers Terry Pegula ordentlich investiert. Nach dem 8:3 im Test gegen Mannheim sagte Vanek: "Es läuft schon ganz gut. Ich glaube, wir werden sehr stark sein."