NHL: Saison droht zu kippen

Auch nach mehr als 80 Tagen kommt keine Bewegung in den Arbeitskampf in der NHL. Der Tarifstreit in der besten Eishockey-Liga der Welt geht weiter, die Fronten zwischen Teameignern und Spielergewerkschaft NHLPA sind nach wie vor verhärtet. Und selbst die treuesten Anhänger bereiten sich allmählich auf den "worst case" vor - den Ausfall der ganzen Saison.

"Es sieht nicht so aus, als ob das Problem in den nächsten Tagen gelöst wird", betonte NHLPA-Verhandlungsführer Donald Fehr am Donnerstag (Ortszeit) in New York. Kurz zuvor war das neueste Angebot seiner Seite von der Liga als "nicht akzeptabel" abgeschmettert worden. Ein neuer Gesprächstermin ist bisher nicht vereinbart. Somit drohen in den kommenden Tagen weitere Spielabsagen. Mehr als 420 Partien sind bereits bis zum 14. Dezember gestrichen worden, auch das lukrative "Winter Classic" am 1. Jänner fällt aus.