NHL: Raffl besiegt mit Philadelphia die Boston Bruins

Michael Raffl und seine Philadelphia Flyers haben am Montag in der NHL ein Comeback mit einem 6:5-Erfolg nach Penaltyschießen erfolgreich vollendet. Im Heimspiel gegen die Boston Bruins vor über 19.000 Zuschauern im Wells Fargo Center lagen die Flyers bis zur 34. Minute mit 2:5 zurück.

Sean Couturier (34.), Connor Bunnaman (35.) und Travis Sanheim (53.) sorgten für den Ausgleich, im Penaltyschießen traf nur Travis Konecny. Boston, drittbestes Team der Liga, verlor damit auch das siebente Penaltyschießen in dieser Saison. Bruins-Stürmer David Pastrnak baute mit seinem 36. Saisontreffer seine Führung in der Torschützenliste aus. Raffl bekam 14:26 Minuten Eiszeit, konnte sich aber nicht in die Scorerliste eintragen.