Historisches NHL-Comeback: Edmonton erzwingt Spiel 7 um Stanley-Cup

Nach einem historischen Comeback kommt es im Stanley-Cup-Finale zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers zum Showdown in Florida. In der Nacht zum Samstag gewann Edmonton im Play-off-Finale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL Spiel sechs mit 5:1 und holte damit als drittes Team in der NHL-Geschichte einen 0:3-Rückstand in der Serie auf.

Damit fällt in der Nacht auf Dienstag MESZ in Florida die Entscheidung.