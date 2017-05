Die Pittsburgh Penguins haben im Eastern-Conference-Finale der National Hockey League (NHL) mit einem 1:0-Heimsieg gegen die Ottawa Senators den 1:1-Ausgleich in der "best of seven"-Serie geschafft. Das Goldtor für den Titelverteidiger erzielte US-Flügelstürmer Phil Kessel nach schöner Vorarbeit des Russen Jewgenij Malkin in der 54. Minute.

Neben Kessel hatte vor allem Penguins-Goalie Marc-Andre Fleury mit 23 abgewehrten Schüssen großen Anteil am Erfolg der "Pinguine". Es war das insgesamt zehnte Play-off-Shutout des 32-jährigen Frankokanadiers.

Pittsburgh tat sich erneut sehr schwer, auch weil Stürmer Bryan Rust und Verteidiger Justin Schultz mit noch unbekannten Verletzungen bereits im ersten Drittel ausgeschieden war. Das dritte Spiel findet in der Nacht auf Donnerstag in der kanadischen Hauptstadt Ottawa statt.