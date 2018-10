NHL beginnt, Österreichs Stürmer-Trio kämpft ums Play-off

Drei österreichische Eishockey-Stürmer und zwei austro-kanadische Co-Trainer starten in der am Mittwoch beginnenden NHL das Rennen um den Play-off-Einzug. Thomas Vanek ist zu den Detroit Red Wings zurückgekehrt, Michael Grabner wechselte zu den Arizona Coyotes, Michael Raffl stürmt unverändert für die Philadelphia Flyers.

Der 34-jährige Vanek geht in seine 14. NHL-Saison und ist dafür an einen Platz zurückgekehrt, wo er schon einmal erfolgreich aufgespielt hat. In der Saison 2016/17 waren ihm in 48 Spielen für die Red Wings 15 Tore und 23 Assists gelungen, ehe er abgegeben wurde. "Ich habe es hier geliebt, es hat gut gepasst", betonte Vanek bei seiner Präsentation. In der Vorbereitung hat der Routinier von über 1.000 NHL-Spielen (inklusive Play-off) daran anknüpfen können und in drei Spielen drei Tore und einen Assist geliefert.

Detroit hat zuletzt zweimal den Aufstieg verpasst und ist auch diesmal Außenseiter im Kampf ums Play-off. Noch dazu, da Starstürmer Henrik Zetterberg wegen Rückenproblemen seine Karriere beenden musste. In der Vorbereitung wies die Mannschaft von Trainer Jeff Blashill allerdings eine beeindruckende Bilanz von sechs Siegen in sieben Spielen auf.