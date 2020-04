Neue Disziplin: Mikaela Shiffrin fährt auf dem Balkon Ski

Wenn Mikaela Shiffrin daheim in Vail aus dem Fenster schaut, dann muss es ihr in der Skifahrer-Seele weh tun. Im Skiresort in Colorado liegt noch immer viel Schnee, die Pisten laden förmlich zum Skifahren.

Doch auch der US-Skistar hält sich strikt an die Vorgaben und geht mit gutem Beispiel voran - und eben nicht vor die Haustür. Ganz die Finger kann die 25-Jährige von den Brettl'n, die ihr die Welt bedeuten, dann aber auch nicht lassen, wie ein Video zeigt, das sie in den sozialen Netzwerken postete.

"So viel Schnee, und man kann nirgends hingehen", schrieb Shiffrin, die kurzerhand ihren Balkon zur Piste umfunktionierte und in voller Montur dort ihre Spuren im Schnee hinterließen. Ehrlicherweise erinnerte es eher an Langlaufen und nicht an Skifahren....