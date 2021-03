Nach schwerem Sturz: ÖSV-Ass Schneeberger erfolgreich operiert

Skirennläuferin Rosina Schneeberger ist nach ihrem Beinbruch erfolgreich in Innsbruck operiert worden. Das gab der Österreichische Skiverband am Montag bekannt. Die 27-jährige Tirolerin war am Sonntag beim Super-G in Val di Fassa gestürzt und hatte sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Die Fraktur wurde laut ÖSV-Angaben noch am Sonntagabend in der Universitätsklinik Innsbruck mit einem Marknagel stabilisiert.