Schwere Stürze bei Federica Brignones Super-G-Sieg

Die erste Kristallkugel dieses Weltcup-Winters ist vergeben: Lara Gut-Behrami gewann am Sonntag nach WM-Gold im Super-G auch die Disziplinwertung. Allerdings riss im italienischen Val di Fassa die beeindruckende Siegesserie der 29-jährigen Schweizerin, die sich mit 59 Hundertstelsekunden Rückstand auf Gesamtweltcup-Titelverteidigerin Federica Brignone mit Platz zwei begnügen musste; die vier Weltcup-Super-Gs zuvor hatte Gut-Behrami allesamt gewonnen.

„Wir sind alle ein bisschen müde, drei Rennen in drei Tagen sind körperlich schon anstrengend, vor allem aber auch für den Kopf. Ich habe heute gemerkt, dass ich extrem müde war. Ich habe von oben bis unten mit dem Timing gekämpft, dass ich trotzdem auf dem Podest stehen darf, ist nicht so selbstverständlich“, sagte die Tessinerin, die ja die beiden Abfahrten am Freitag und Samstag gewonnen hatte.

Im Gesamtweltcup liegt sie nun schon 187 Punkte vor der Slowakin Petra Vlhova, die am Sonntag nicht in die Top 30 kam und angesichts ihrer Mammutsaison (kein einziges Rennen ausgelassen) kräftemäßig am Limit ist.