Nach Razzia: Was der mutmaßliche Doping-Arzt verdiente

Mark S. hatte sich in einer in Erfurt angemieteten Garage eingerichtet. Das berichtet die Bild am Freitag. Bei den Hausdurchsuchungen wurden dort mehr als 40 Blutbeutel sichergestellt, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung berichtete von mindestens einigen Dutzend kühl gelagerter Blutbeutel. Angeblich seien diese mit Tarnnamen versehen gewesen.

Wie die Bild weiter berichtet, sollen die Sportler, die bei Mark S. behandelt wurden, etwa 5.000 Euro pro Saison bezahlt haben. In Summe soll es sich dabei um 50 bis 60 Sportler aus verschiedenen Sportbereichen handeln. So sollen in seiner Praxis neben Ski-Langläufern nach Informationen der " Süddeutschen Zeitung" auch Fußballer, Schwimmer, Radsportler, Handballer und Leichtathleten behandelt worden sein.