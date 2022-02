Nach Olympia-Eklat: Skicrosserin Fanny Smith erhält doch Bronze

"Äußerst schwierige Zeit"

Fanny Smith nimmt sich derzeit eine Auszeit, weil sie nach dieser "äußerst schwierigen Zeit" sich nicht auf Weltcup-Bewerbe konzentrieren kann. "Ich fühle mich momentan mental nicht in der Lage, Rennen zu fahren, also werde ich dieses Wochenende nicht in Sunny Valley sein", sagte die 29-Jährige.