Nach Maier und Alaba: ÖSV-Star Stefan Kraft wird zur Wachsfigur

Hunderte präzise Messungen und Referenzfotos seien laut einer Aussendung vom Donnerstag von aus London einflogenen Künstlern gemacht worden. "Ich bin schon etwas überrascht gewesen von der Anfrage von Madame Tussauds, aber ich habe natürlich sofort zugesagt", wurde Kraft zitiert. "Ich war schon zweimal zu Besuch bei einem Madame Tussauds, und dass ich da jetzt selber drinstehe, zwischen all den Stars, hätte ich mir nie gedacht. Eine richtig coole Sache und eine große Ehre."

Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien, gab an, dass die Besucher für Kraft als ersten Skispringer im Wachsfiguren-Reigen gewesen seien. Platziert wird die neue Figur in einem umgebauten Sportbereich inklusive interaktiver Skisprungschanze und Gondel als Fotomotiv. Über die sozialen Kanälen von Madame Tussauds wird am Tag der Enthüllung ein "Meet and Greet" mit dem zwölffachen WM-Medaillengewinner und aktuellen Skiflug-Weltrekordler vergeben.