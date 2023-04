Nach der Pleitensaison: Wie der ÖSV sein Frauen-Team umkrempelt

Bei den Technikerinnen gibt es mit Alexander Berthold, der seit 2017 im Nachwuchsbereich der Herren tätig war, einen Neuzugang. Wieder zum heimischen Skiverband zurückgekehrt ist der Steirer Christian Huber, der an der Seite von Christoph Alster sein Know-How einbringen wird.

Geografische Aspekte

"Mir ist es wichtig, mit den Damen wieder in kleineren Gruppen zu trainieren, die künftig im Schnitt aus sechs Läuferinnen bestehen werden", meinte Assinger. Zudem habe man in den Europacup-Speedbewerben zusätzliche Startplätze erkämpft, weswegen man in zwei Gruppen arbeiten werde. "Die Zusammenstellung wurde nach geografischen Aspekten ausgewählt und nachdem in jeder Mannschaft Medaillen- und Weltcupsiegerinnen sein werden, wird das für die nötige Ausgewogenheit sorgen. Die Technik-Trainings sind in Kleingruppen geplant, die Speed-Einheiten werden gemeinsam abgehalten, damit können wir optimale Rahmenbedingungen bieten", führte der neue Frauen-Rennsportleiter in einer Verbandsaussendung weiter aus.