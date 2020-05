Nach dem Schock warnen die Capitals

Erlitten hat Gratton die Verletzung am Dienstag bei einer unfairen Attacke des Grazers Guillaume Lefebvre, der extra Anlauf nahm und Gratton in die Bande checkte. Der Wiener war weder am Puck, noch konnte er den herannahenden Grazer sehen. Dass Lefebvre im mit internationalen Experten besetzten Strafsenat nur für zwei Spiele gesperrt wurde, sorgt bei den Capitals für großen Ärger und Unverständnis.

Trainer Tommy Samuelsson sieht eine falsche Entwicklung in der Erste Bank Liga: „ Gratton oder auch wichtige Spieler anderer Vereine werden schon über die gesamte Saison durch völlig unnötige Checks aus dem Verkehr gezogen, fehlen in entscheidenden Phasen und Spieler wie jetzt Lefebvre kommen mit zwei Spielen davon. Da fehlt völlig das Verhältnis.“

Auch die Drei-Spiele-Sperre gegen Benjamin Petrik, der am Sonntag den Klagenfurter Martin Schumnig krankenhausreif attackiert hatte, sei nicht verhältnismäßig zu den Folgen gewesen.