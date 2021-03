Mut zur Zahnlücke? Ski-Ass Odermatt sorgt mit Maske für Lacher

Odermatt machte damit nicht nur das Rennen um die kleine Kristallkugel (er liegt nun 83 Punkte hinter ÖSV-Ass Vincent Kriechmayr), sondern auch jenes um den Gesamtweltcup spannend. Vor den letzten sechs Rennen schrumpfte Pinturaults Vorsprung auf Odermatt auf 81 Punkte. Der Schweizer hat aktuell also gut Lachen, was er auch nach dem Rennen bewies. So zeigte er sich bei der Siegerehrung mit einer speziellen Schutzmaske, auf der ein ein Bart samt großer Zahnlücke zu sehen ist.