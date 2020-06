Giganten-Duell auf Augenhöhe

Ein Mann drückte dem Play-off bisher seinen Stempel auf: P.K. Subban ist nicht nur bei den Interviews eine Wucht ("Unser nächster Gegner tut mir leid"), er geht auch auf dem Eis erfolgreich in die Offensive. Neben Tormann Carey Price ist der 25-Jährige der wichtigste Spieler der Canadiens. Mit zwölf Scorerpunkten ist er bester Punktesammler und führt damit auch die Wertung aller Verteidiger in der Liga an. Mit durchschnittlich 26:45 Minuten pro Partie hat er aber auch fast doppelt so viel Eiszeit wie Thomas Vanek. Bei den Rangers haben Dan Girardi and Ryan McDonagh bewiesen, wie sie Stürmerstars wie Claude Giroux ( Philadelphia) und Sidney Crosby ( Pittsburgh) eliminieren können.