Mit Schonkost zum Erfolg – Capitals im Schatten von Salzburg

Der VSV verbesserte sich dank des 140. Sieges im 327. Derby (bei 168 Niederlagen und 19 Remis) vom sechsten auf den fünften Rang und profitierte dabei von der Niederlage der Linzer. Anton Karlsson scorte früh (7.) und lenkte 30 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels einen zweimal abgefälschten Schuss von Marko Pöyhönen ins Tor. Jerry Pollastrone sorgte aus einem Konter für die Entscheidung (49.), dem Rekord-Meister gelang nur noch der Ehrentreffer durch Philipp Kreuzer (55.). Der KAC hatte zehn der jüngsten elf Duelle gewonnen und sechs von acht in Villach. Wegen der Ausfälle mit vier Youngsters in der Verteidigung überraschte Innsbruck gegen Fehervar mit einem 3:2-Erfolg.

Liga-Pause

Die nächsten Spiele finden am 12. November statt. In dieser Woche pausiert die Liga für das Nationalteam, das in Lorenskog auf die norwegischen Gastgeber und auf Dänemark trifft. Mit Florian Vorauer (KAC II) und Stürmer Emilio Romig ( Dornbirn) sind zwei Debütanten dabei.