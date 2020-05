Mit Hirn durch den Hindernisparcour

Er hat’s probiert. Natürlich hat es auch Markus Schairer einmal probiert. So wie viele Snowboarder, die in jungen Jahren meist nur ein Motto kennen: Augen zu und durch, Vollgas, koste es, was es wolle. "Das kann vielleicht ein, zwei Mal gut gehen. Aber langfristig gewinnst du so nichts", erklärt Schairer, der im Snowboard-Cross freilich schon allerhand (WM-Gold, Gesamtweltcup) gewonnen hat.

Auch weil der Vorarlberger rasch einmal die jugendlichen Grundsätze über Bord geschmissen, die Harakiri-Aktionen eingestellt und den Verstand eingeschaltet hat. "Du musst im Boardercross mit Köpfchen fahren und genau wissen, was du willst. Anders funktionierts nicht"

Der 25-jährige Montafoner weiß genau, was er will. Markus Schairer sehnt sich nach einem gelungenen Start in den Weltcup-Winter, vor allem weil die Saison am Freitag vor seiner Haustür in Schruns beginnt (14.25 Uhr, live in ORFeins). "Man sollte glauben, dass ich schon ein Routinier bin, aber ich bin extrem aufgeregt", lächelt Schairer.