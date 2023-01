Shiffrin muss sich noch gedulden - erster Slalomsieg für Dürr

1. Lena Dürr (GER) 1:30,91 45,33 45,58 2. Mikaela Shiffrin (USA) 1:30,97 +0,06 44,66 46,31 3. Zrinka Ljutic (CRO) 1:31,40 +0,49 45,51 45,89 4. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:31,74 +0,83 45,69 46,05 5. Leona Popovic (CRO) 1:31,75 +0,84 45,89 45,86 6. Franziska Gritsch (AUT) 1:32,46 +1,55 46,93 45,53 7. Laurence St-Germain (CAN) 1:32,53 +1,62 46,41 46,12 8. Paula Moltzan (USA) 1:32,67 +1,76 46,35 46,32 9. Michelle Gisin (SUI) 1:32,80 +1,89 46,55 46,25 10. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:32,96 +2,05 47,28 45,68 11. Katharina Huber (AUT) 1:33,06 +2,15 46,71 46,35 12. Sara Hector (SWE) 1:33,09 +2,18 46,85 46,24 13. Petra Vlhova (SVK) 1:33,15 +2,24 46,20 46,95 14. Emma Aicher (GER) 1:33,19 +2,28 46,91 46,28 15. Anita Gulli (ITA) 1:33,32 +2,41 46,23 47,09 . Katharina Truppe (AUT) 1:33,32 +2,41 47,23 46,09 17. Marta Rossetti (ITA) 1:33,33 +2,42 46,82 46,51 18. Martina Dubovska (CZE) 1:33,38 +2,47 46,79 46,59 19. Lara Della Mea (ITA) 1:33,47 +2,56 47,46 46,01 20. Amelia Smart (CAN) 1:33,48 +2,57 47,41 46,07 21. Jessica Hilzinger (GER) 1:33,49 +2,58 46,86 46,63 22. Ana Bucik (SLO) 1:33,52 +2,61 46,34 47,18 23. Camille Rast (SUI) 1:33,55 +2,64 46,61 46,94 24. Melanie Meillard (SUI) 1:33,69 +2,78 46,82 46,87 25. Elena Stoffel (SUI) 1:33,70 +2,79 47,38 46,32 26. Katharina Liensberger (AUT) 1:33,72 +2,81 47,13 46,59 27. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:33,76 +2,85 46,98 46,78 28. Aline Danioth (SUI) 1:33,79 +2,88 47,28 46,51 29. Andrea Filser (GER) 1:34,41 +3,50 47,58 46,83 30. Vera Tschurtschenthaler (ITA) 1:34,93 +4,02 47,50 47,43

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Marie-Therese Sporer (AUT), Hanna Aronsson Elfman (SWE)

Gesamtwertung (nach 28 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1697 2. Petra Vlhova (SVK) 966 3. Lara Gut-Behrami (SUI) 906 4. Federica Brignone (ITA) 688 5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 675 6. Wendy Holdener (SUI) 647 7. Marta Bassino (ITA) 638 8. Sofia Goggia (ITA) 570 9. Elena Curtoni (ITA) 508 10. Sara Hector (SWE) 506 11. Lena Dürr (GER) 435 12. Paula Moltzan (USA) 424 13. Anna Swenn-Larsson (SWE) 410 14. Ilka Stuhec (SLO) 408 15. Michelle Gisin (SUI) 406 weiter: 19. Cornelia Hütter (AUT) 354 20. Mirjam Puchner (AUT) 335 23. Franziska Gritsch (AUT) 270 26. Ramona Siebenhofer (AUT) 256 30. Katharina Liensberger (AUT) 222 31. Katharina Truppe (AUT) 212 34. Nina Ortlieb (AUT) 201 39. Tamara Tippler (AUT) 157 40. Stephanie Venier (AUT) 149 41. Ricarda Haaser (AUT) 140 51. Nicole Schmidhofer (AUT) 115 62. Christina Ager (AUT) 77 64. Katharina Huber (AUT) 74 65. Julia Scheib (AUT) 66 70. Elisabeth Kappaurer (AUT) 55 Stephanie Brunner (AUT) 55 73. Ariane Rädler (AUT) 52 87. Elisa Mörzinger (AUT) 22 90. Chiara Mair (AUT) 21 91. Nadine Fest (AUT) 20 97. Marie-Therese Sporer (AUT) 15 110. Nina Astner (AUT) 5 112. Lisa Hörhager (AUT) 4

Slalom Frauen (9):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 785 2. Wendy Holdener (SUI) 530 3. Petra Vlhova (SVK) 530 4. Lena Dürr (GER) 435 5. Anna Swenn-Larsson (SWE) 410 6. Paula Moltzan (USA) 247 7. Leona Popovic (CRO) 237 8. Ana Bucik (SLO) 230 9. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 224 10. Zrinka Ljutic (CRO) 190 11. Katharina Truppe (AUT) 182 12. Sara Hector (SWE) 173 13. Franziska Gritsch (AUT) 172 14. Thea Louise Stjernesund (NOR) 135 15. Katharina Liensberger (AUT) 128 weiter: 28. Katharina Huber (AUT) 66 38. Chiara Mair (AUT) 21 40. Marie-Therese Sporer (AUT) 15 51. Lisa Hörhager (AUT) 4