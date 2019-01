Mikaela Shiffrin lässt St. Anton aus

Ski-Star Mikaela Shiffrin will in Hinblick auf die Alpin-WM in Aare etwas kürzertreten und deshalb unter anderem auf die Speed-Bewerbe in St. Anton nächstes Wochenende verzichten. "Ich werde nicht in St. Anton sein", kündigte die US-Amerikanerin in Zagreb an. "Die größte Lehre vom letzten Jahr war, dass ich vor Olympia zu viel gemacht habe, sodass ich dann echt müde war."

Nach dem Nachtslalom in Flachau am kommenden Dienstag finden in St. Anton am Samstag und Sonntag Abfahrt und Super-G statt. Von Österreich übersiedelt der Damen-Weltcup anschließend nach Italien, wo in der darauffolgenden Woche zunächst am Dienstag der Kronplatz-Riesentorlauf wartet sowie am Wochenende in Cortina d'Ampezzo Abfahrt und Super-G auf dem Programm stehen.