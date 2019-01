Shiffrin krönt sich erneut zur "Snow-Queen" von Zagreb

Mikaela Shiffrin hat am Samstagnachmittag den Slalom in Zagreb überlegen gewonnen. Die Topfavoritin aus den USA siegte 1,25 Sekunden vor ihrer Dauerrivalin Petra Vlhova und feierte ihren bereits 52. Weltcup-Sieg, den 37. in einem Slalom. Dritte wurde die Olympiazweite Wendy Holdener aus der Schweiz. Als beste ÖSV-Vertreterin landete die Salzburgerin Bernadette Schild auf Rang acht.

Shiffrin baute mit dem bereits neunten Saisonsieg ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Die 23-Jährige Titelverteidigerin hält nun schon bei 1.214 Punkten, Vlhova als ihre erste Verfolgerin bei 748.