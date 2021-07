Wo Jung-Adler Diethart das Fliegen lernte

Thomas Diethart

Michelhausen

Ihr Bruder sei schon immer ein „Überflieger“ gewesen. Die Playstation habe ihn nie interessiert. Lieber sei er in die Garage klettern gegangen. Dort hat die Familie eine Kletterwand aufgebaut, damit der Sohn trainieren kann. Denn den Traum, Skispringer zu werden, hatteseit jeher. Am Samstag wird sein Traum fortgesetzt, auf dem legendären Bergisel. Ein Teil der Michelhausener will zu den letzten beiden Tournee-Stationen mit dem Bus anreisen, der Rest hat zugesagt, vor der Leinwand mitzuspringen: beim großen Public Viewing in