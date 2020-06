Markus Salcher Zweiter im Gesamt-Weltcup

Markus Salcher hat nur knapp den Sieg im Gesamt-Weltcup der Behinderten-Skifahrer verpasst. Der Kärntner, der seit seiner Geburt an einer Lähmung der rechten Körperhälfte leidet, belegte am Donnerstag beim Weltcupfinale in Tarvis/ Italien in der Superkombination Rang drei und beendete den Weltcup mit zwölf Punkten Rückstand auf den russischen Sieger Alexej Bugajew auf Rang zwei.

Salcher gewann in dieser Saison den Abfahrts- und RTL-Weltcup und fliegt in der kommenden Woche mit viel Selbstvertrauen zu den Paralympics nach Sotschi. "Natürlich ist es bitter, aber es war verdammt knapp diesen Winter. Ich hätte mir nie gedacht überhaupt um die große Kugel mitzufahren", erklärte Salcher.