Mario Stecher: „Wir sind auf dem richtigen Weg"

Haben Sie ihn auch deshalb vor einem Jahr zum Nachfolger von Heinz Kuttin bestellt?

Das war sogar der Hauptgrund. Weil mir klar war, dass du da vorne einen brauchst, der Ruhe bewahrt. Er spielt das nicht, er ist so, weil er in seiner Karriere einfach schon so viel erreicht und erlebt hat. Er ist der Fels in der Brandung, den jedes Team braucht.

Darf man jetzt von den Springern eine Medaille erwarten, oder ist das zu hoch gegriffen?

Drehen wir es einmal um. Ich würde nicht sagen, dass wir eine Medaille erwarten dürfen. Aber wir sind jetzt zumindest wieder in der Lage und Position, unter die ersten drei zu springen. Diese Chance besteht und ist realistisch.

Und das war nicht immer so?

Definitiv nicht. Wenn ich an den letzten Winter und die Olympischen Spiele in Korea zurück denke: Da war jedem klar, dass schon alles zusammenpassen muss, dass sich vielleicht irgendwie eine Medaille ausgeht. Die Ausgangsposition ist heute zum Glück eine andere: Wir können es aus eigener Kraft schaffen und brauchen nicht Glück ohne Ende. Und das ist gut, dass nicht alles nur mehr auf Glück basiert.