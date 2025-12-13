Großes NHL-Tauschgeschäft: Marco Rossi wechselt zu Vancouver

Eishockey-Teamstürmer Marco Rossi ist in der National Hockey League von Minnesota Wild zu den Vancouver Canucks gewechselt. Der Vorarlberger geht als Teil eines Tauschgeschäfts gemeinsam mit Verteidiger Zeev Buium, Stürmer Liam Öhgren und eines Erstrunden-Picks im Draft 2026 nach Kanada, während Canucks-Kapitän Quinn Hughes künftig für die Wild spielt.

Rossi hatte erst im Sommer nach längeren Verhandlungen einen neuen Vertrag bei Minnesota unterschrieben.