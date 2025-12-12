Eishockey-Legendenspiel in Wien: Welche Stars nach Kagran kommen

Es kommt nicht alle Tage vor, dass Spieler mit einer solchen Laufbahn gleichzeitig auf dem Eis stehen. Schon gar nicht in Wien, wo ja seit der Eisschmelze in der Wiener Stadthalle 2005 keine Weltmeisterschaft mehr veranstaltet werden konnte. Und dennoch werden am Samstag in der STEFFL-Arena in Kagran einige der größten Spieler dieses Sports eine Partie bestreiten. Die Vienna Capitals laden ab 18 Uhr zur „Nights of Hockey Legends“. Dabei werden einige der Klub-Legenden gegen eine tschechische Auswahl spielen. Der KURIER gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Spiel.

Welche sind die größten Stars der Veranstaltung? Dominik Hasek gilt als einer der besten Torhüter der Geschichte. Der heute 60-jährige Tscheche war zwei Mal Stanley-Cup-Champion, Olympiasieger und wurde in der NHL sechs Mal zum besten Torhüter der Saison gewählt. Auch Stürmer Patrik Elias (49) gewann in seinen 20 NHL-Saisonen zwei Mal den Stanley Cup. Jan Hejda (47) gewann bei der WM 2005 in Wien die Goldmedaille. Dreifacher Weltmeister und Olympiasieger ist Martin Rucinsky. Bei der Präsentation war auch Jaromir Jagr angekündigt. Kommt er? Der 53-jährige Jaromir Jagr ist Mitglied im Triple-Gold-Club, hat also Olympia, Stanley Cup und WM gewonnen und hat seine Karriere noch immer nicht beendet. In dieser Saison der tschechischen Extraliga hat der Superstar bei seinem eigenen Klub Kladno vier Spiele bestritten, gilt derzeit als verletzt. Seit seiner Zusage herrscht Funkstille. Es wäre keine Überraschung, wenn er doch auftaucht, aber vor der Partie dem Trubel entgehen wollte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Reuters/Laszlo Balogh Zwei Stanley-Cups und Olympiagold: Dominik Hasek.

Welche Capitals-Legenden sind zu sehen? Viele Wiener Eishockey-Fans werden sich auf Bobby Wren, den legendären Spielmacher der Meistermannschaft 2005 freuen. Außerdem kommt Ex-Kapitän Darcy Werenka aus Kanada, genauso wie der Heißsporn Benoit Gratton und Jonathan Ferland. Auch Goalgetter Francois Fortier ist im Anflug. Von der ersten Meistermannschaft sind auch Dieter Kalt, Juri Tsurenkow, Leopold Wieselthaler, Phil Lakos und Christian Cseh im Einsatz. Gibt es noch Karten für die große Show? Das Spiel wird sehr gut besucht sein, aber ausverkauft ist es noch nicht. Karten kosten zwischen 29 und 199 Euro und sind über Wien Ticket oder an der Abendkassa erhältlich. Wird das Spiel im Fernsehen zu sehen sein? ORF Sport+ überträgt genauso wie sporteuropa.tv, der Streamingpartner der ICE Hockey League.

Wie kam es zu der Idee zu der Veranstaltung? Tatsächlich wurde die Idee bei einem Essen von Capitals-Präsident Martin Reiss, Vizepräsident Philipp Felsinger sowie den Geschäftsführern Patrick Wondra und Lukas Garhofer geboren. Martin Reiss ist gebürtiger Tscheche und pflegt immer noch seine Kontakte. Gibt es die Möglichkeit, Autogramme zu jagen? Ab 15.40 Uhr gibt es Autogramm-Möglichkeiten mit ausgewählten Caps-Legenden und tschechischen Altstars. Von der Veranstaltung wird es eigene Merchandising-Produkte geben, die Trikots der Spieler werden im Anschluss für einen guten Zweck versteigert.