NHL-Stürmer bleibt Wild: 15 Millionen Dollar für Marco Rossi

Das lange Warten hat sich ausgezahlt. Minnesota Wild und Marco Rossi einigten sich auf einen neuen Vertrag, der dem Vorarlberger in den nächsten drei Saisonen 15 Millionen Dollar (12,8 Millionen Euro) bringen wird. Sein Gehalt wird von vier Millionen Dollar bis 2027/ 2028 auf sechs Millionen Dollar steigen. Mit einem Durchschnittsgehalt von fünf Millionen Dollar steigt Rossi zum derzeit viertteuersten Spieler in Minnesota auf. Bei seinem abgelaufenen Einstiegsvertrag hatte er circa eine Million verdient.

Die Verhandlungen zwischen dem Team und dem Management waren lange ohne Fortschritt verlaufen. Im Play-off wurde der Spielmacher plötzlich in die vierte Linie zurückversetzt und ihm dann vorgeworfen, dass seine Punkteproduktion nicht gut war. Rossi reagierte öffentlich enttäuscht über diese Aktion und bekräftige, dass er ein Spieler für die Top-2-Linien der Wild ist.

Nach Ablauf des Dreijahresvertrages wird Rossi erneut als „Restricted Free Agent“ klassifiziert. Das bedeutet, dass Minnesota ihm ein „Qualifying Offer“ von sechs Millionen Dollar unterbreiten müsste, um ihn zu behalten. 2029 kann er seinen Arbeitgeber frei wählen.