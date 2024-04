Hirscher zu seinem Comeback: "Werde es nicht nach Ergebnissen bewerten"

Hirscher sagt, dass sich der Skisport "sich massiv weiterentwickelt" hat. In erster Linie geht es ihm aber um den Spaß. „Es ist so schön, wie viel Bestärkung in den letzten Tagen war. Die Leute haben so eine Gaudi und Freude, dass das stattfindet. Der Skiweltcup geht wieder ein Stückchen weiter auf mit mehr Leuten, wie Lucas Braathen für Brasilien.“