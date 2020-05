Marcel Hirscher hat noch Reserven

In Madonna di Campiglio, das zu Zeiten von Alberto Tomba einem Tollhaus geglichen hatte, werden Dienstag Abend zum letzten Mal vor Weihnachten Punkte im Herren-Weltcup vergeben. ORF und Eurosport übertragen den Spezialslalom. Rennbeginn 17.45 und 20.45 Uhr.

Marcel Hirscher sauste bei seinen bisherigen sechs Starts in dieser Saison sechs Mal aufs Podium. Kann der Salzburger unter italienischem Flutlicht auch ein siebentes Mal glänzen? Für Hirscher bedeutet Madonna, wo der Vater von Ivica Kostelic als Kurssetzer Garant für einen erlebnisreichen ersten Lauf sein dürfte, völliges Neuland.

Im Quartier der Österreicher, das nur einen kräftigen Steinwurf entfernt vom Slalomziel ist, wurde Hirscher einen Tag nach dem Riesenslalom von Alta Badia, wo er zweiter hinter Ted Ligety geworden war, um Einblicke in seine Gedankenwelt gebeten. Also sprach der 23-jährige, für sein Alter bemerkenswert abgeklärt wirkende Weltcup-Titelverteidiger über ...

... die aktuelle Stimmungslage: "Ich lass mich auch schon ein bissel anstecken von dem Gerede 'leider ein zweiter Platz'. Es gibt noch genügend Bereiche, wo ich besser werden könnte. Ich habe das so meine Ideen, ich verrate sie nicht.“

... seine Außi-Reißer-Rolle im sonst derzeit eher erfolgsentwöhnten ÖSV-Team: "Jeder von uns versucht das Maximum. Das ist eben nicht eine Garantie, dass jeder das Maximum erreichen kann."

... den ins Tief gerutschten Benjamin Raich: "Er hat zehn Jahre lang unglaubliche Leistungen gebracht, über 50 Podestplätze herausgefahren, zwei Olympia-Goldene gewonnen. Momentan läuft’s bei ihm halt nicht so wie er es sich vorstellt. Aber es wird beim Benni wieder aufwärts gehen. Das sollte man sagen, anstatt blöd zu fragen, wann er endlich aufhört."

... Riesenslalom-Dominator Ted Ligety: "Als Einziger von uns allen bewältigt er einen Hang ohne einen einzige Rutscher. Ich muss Ted schon fragen, was er macht."

... Lindsey Vonn: "Ich kann schon nachvollziehen, was da mit ihr passiert. Sie steht ja noch mehr in die Öffentlichkeit als ich, da werden manchmal Worte umgedreht oder Aussagen eindeutig zweideutig ausgelegt."

... die Top-Favoriten-Rolle: "Als ich in den Weltcup gekommen bin, hat keiner von mir etwas erwartet. Wenn ich heute 15. werde, ist das eine Schlagzeile. Das erzeugt Leistungsdruck."

... Leistungsdruck: "Druck kann Grund für Stress, Nicht-Wohlbefinden bis hin zur Depression sein."

... Madonna di Campiglio: "Ich kenn den Hang überhaupt nicht. Man hat mir erzählt, dass hier die Stimmung unglaublich geil ist. Das wäre cool. Aber so geil wie beim Nachtslalom in Schladming, kann sie doch nicht sein."

... weibliche Begleitung bei Rennen: "Meine Freundin Laura ist nach Madonna gekommen. Ich bedanke mich bei den Kollegen, dass das akzeptiert wird. Abgesehen von schmutzigen Gedanken, finde ich das cool. Sexverbot? Von dem hab ich noch nie was gehört."

... Schulreformen: "Wichtig ist, dass sich Kinder so viel wie möglich bewegen können. Und dass sie die Freud’ daran haben. Speziell in der freien Natur. In einer Ganztagsschule wird dafür allerdings kaum noch Platz dafür sein so wie zu meiner Jugend-Zeit, als ich zu Mittag die Schultaschen ins Eck g’schmissen hab. und nur raus auf die Piste bin."

... Weihnachspläne: "Bei uns daheim wird es – wie das in unserer Gegend Brauch ist – Würstlsupp’n geben. Früher habe ich immer die Mitternachtsmette besucht. Jetzt schlafe ich allerdings um diese Zeit meist schon. Ich danke auch so oft demütig für das, was ich schon erreichen durfte."