Marc Girardelli: „Ich siegte immer mit Schlafdefizit“

Er galt als Abtrünniger. Weil er, der Vorarlberger aus Lustenau, nicht für Österreich, sondern für Luxemburg in allen Weltcup-Disziplinen triumphierte. Von Gegnern wurden Marc Girardelli und sein unbequemer Papa ebenso gefürchtet wie von Medienvertretern. Weil Marc Girardelli für Kritiker, die ihm das Outsider-Image umhängen wollten, selbst nach Siegen oft unansprechbar war. Aus dem vermeintlich Unnahbaren ist ein selbstbewusster, auskunftsfreudiger Businessman geworden. Wie er im KURIER-Interview beweist.

Marc Girardelli, 55, gesteht, dass er trotz seiner fünf Weltcup-Gesamtsiege unter dem One-Man-Team-Status litt; dass er oft körperlich am Ende war. Girardelli glaubt zu wissen, weshalb es – speziell bei den Damen – so viele Verletzte gibt. Und warum Marcel Hirscher weiterhin nicht zu stoppen sein wird. Girardelli verrät, was er von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hält. Der 13-fache Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gibt Einblicke in seine vielen aktuelle Geschäfte und spricht über seinen privaten Status, auch mit Selbstironie.

KURIER: Wissen Sie, was vor 30 Jahren im Skirennlauf geschah?

Marc Girardelli: Da werde ich vermutlich bei den Klassikern in Wengen und Kitzbühel gewesen sein.

Sie waren nicht nur dort, sie waren der Beste. Sie haben innerhalb einer Woche die Abfahrten von Kitzbühel und Wengen gewonnen.

Das ist dem Franz Klammer und dem Harti Weirather ja auch gelungen.

Stimmt. Aber Sie, der Beute-Luxemburger, hatten in ihrer Karriere auch den Slalom-Weltcup, den Abfahrtsweltcup und in allen vier Disziplinen Rennen gewonnen. Das gelingt heutzutage niemandem mehr.

Hermann Maier hat es oft immerhin in drei Bewerben geschafft. Und auch Benjamin Raich holte in drei Disziplinen Medaillen. In der Abfahrt, als viertem Ziel, wollte es der Benni mit Brachialgewalt ebenfalls erreichen. Mühe und Aufwand blieben leider unbelohnt. Inzwischen ist es bei den Herren schon eine Leistung, in zwei Disziplinen zu gewinnen. Wie das Marcel Hirscher mit bewundernswerter Konstanz demonstriert.