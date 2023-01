Hauser lief im Biathlon von Pokljuka auf Rang zehn, Eder auf Platz 14

Biathletin Lisa Hauser lief in der Verfolgung über 10 Kilometer in Pokljuka in die Top Ten. Die Tirolerin verbuchte am Samstag am Schießstand je einen Fehler liegend und stehend, machte gegenüber dem Sprint drei Plätze gut und lief auf Rang zehn. Die zweifache Saisonsiegerin hatte gut eine Minute Rückstand auf die Schwedin Elvira Öberg. Bei den Männer (12,5 km) feierte der Norweger Johannes Thignes Bö den nächsten Sieg, Simon Eder kam als 14. ins Ziel.

Die 23-jährige Schwedin Öberg, die schon den Sprint gewonnen hatte, blieb fehlerfrei und holte sich vor der Italienerin Dorothea Wierer (+17,6 Sek.) und der französischen Weltcup-Gesamtführende Julia Simon (+22,4 Sekunden) ihren sechsten Weltcupsieg.

Vizeweltmeisterin Hauser verschoss im zweiten Liegend- und im ersten Stehend-Schießen, lief im Finish aber noch auf Rang zehn. „Ich bin heute richtig zufrieden mit diesem zehnten Platz. Es war ein extrem enges Rennen, es wurde im gesamten Feld sehr gut geschossen. Dadurch ist das Fenster für eine Platzierung ganz vorne auch nie wirklich weit offen gewesen und von dem her bin ich mit Platz zehn sehr glücklich. Schießtechnisch sind zwei Fehler in der Verfolgung grundsätzlich okay, aber für eine bessere Platzierung muss ich einfach noch besser schießen“, sagte die Tirolerin.