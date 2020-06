Linz gleicht gegen Caps aus

Und so blieb es François Fortier vorbehalten, mit ein paar schnellen Schritten dem Linzer Hisey davonzulaufen und den Puck nach einem Haken ins Tor zu schieben (4.). Doch wie schon beim 4:3 am Sonntag in Linz handelten sich die Wiener durch dumme Fouls viele Unterzahlspiele ein. Etwas glücklich kamen die Linzer zum Ausgleich, bugsierte doch Caps-Verteidiger Björnlie einen Pass des Linzers Hisey mit der Wade ins eigene Tor (11.).



So attraktiv das erste Drittel, so wenig anschaulich blieb das Mitteldrittel, in dem die Mannschaften einander gegenseitig neutralisierten. In dieser Zeit zeigte Sebastian Stefaniszin sein Talent und glänzte mit Paraden gegen Leahy (33.) und Ouellette (36.). Der 24-jährige Ersatzmann von Reinhard Divis wird immer mehr zum Publikumsliebling in Wien.



Nachdem Fortier ein Solo mit einem Schupfer ins Kreuzeck abgeschlossen (45.) und Baumgartner erneut ausgeglichen hatte (54.), fiel die Entscheidung in der Verlängerung, in der die Caps gute Chancen hatten, aber nur der Linzer Grabher-Meier ins Tor traf (64.).



Damit spielte sich Linz wieder in die Favoritenrolle, am Donnerstag geht es weiter.