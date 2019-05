Lindsey Vonn versucht sich als Bikini-Model

Lindsey Vonn war schon immer dafür bekannt, sich gekonnt in Szene zu setzen. Sei es auf den Brettl'n, die ihr so lange die Welt bedeuteten. Oder sei es beim Apres Ski, wo sie auch stets die Blicke auf sich zog. Auch nach ihrem Karriereende sind der US-Amerikanerin die Schlagzeilen sicher. So versuchte sich Lindsey Vonn nun als Bikini-Model für Sports Illustrated und zeigte viel Haut. "Wir vermissen sie auf der Piste, aber wir lieben sie am Strand", schrieb Sports Illustrated.