Olympiasiegerin, Weltmeisterin: Schweizer Ski-Star beendet Karriere

Lara Gut-Behrami hört auf. Die Schweizerin gab ihren sofortigen Rücktritt am Mittwoch bekannt.

In einem längeren Communiqué schrieb die 35-Jährige, sie habe das Glück gehabt, eine lange Karriere zu erleben und ihre Träume über das Skifahren auszudrücken. Diese Reise habe sie an der Seite außergewöhnlicher Menschen zurücklegen dürfen. Wichtig ist ihr, dass die Entscheidung aus freien Stücken fällt. Trotz fast 20 Jahren im Spitzensport, trotz Stürzen und Verletzungen habe sie keine chronischen Schmerzen – und wolle auch keine riskieren. Der Zeitpunkt sei richtig, schrieb sie, weil sie nicht mehr um jeden Preis an ihre Grenzen gehen müsse.

Mit ihr verliert der Schweizer Skisport eine seiner Größten. 48 Weltcupsiege stehen zu Buche, mehr gelangen nur Vreni Schneider mit 55. Dazu kommen zwei WM-Titel, Olympia-Gold sowie zwei Gesamtweltcup-Siege und sieben kleine Kristallkugeln.